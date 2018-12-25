Отдел информации 12:16

В 2009 году в одном из уфимских домов по улице Зорге был застрелен уроженец Армении Лерник Маргарян. Оперативно-следственная группа тогда проверяла всех возможных причастных к убийству. В частности, среди проверенных были уроженцы Азербайджана братья Эльсевяр и Валех Садыховы, пишет уфимское издание Mkset.ru. Первый до 2013 года жил в Белорецке, второй жил в Уфе, но приехал к брату в Белорецк подлечиться и отдохнуть. Накануне, за несколько дней до убийства, Валех Садыхов и Лерник Маргарян подрались. Поэтому Валеха Садыхова и проверяли на причастность к убийству. Проверка ничего не дала, у обоих были алиби, про них забыли. По делу об убийстве был определен основной подозреваемый – некий З. Юсубов, его не нашли, объявили в розыск и, в связи с этим, дело приостановили. А про уголовное забыли на долгих 6 лет до 2015 года.

«Весной 2015 года я разговаривал со своим знакомым Керимом Садыховым, он, как и я, занимается строительством в Уфе. Он сказал мне: в 2009 году убили армянина, а я должен дать показания на его племянников, что это они сделали, и что я видел, как они убили того человека. За это он мне предложил 300 тысяч рублей. Конечно, я отказался, тем более, я не знал и не знаю до сих пор ни его племянников, ни того убитого», - рассказывает один из свидетелей обвинения Эльмияр Исаев. По его словам, он развернулся и ушел, отказавшись от того страшного предложения. Буквально через час ему на мобильный позвонили с незнакомого номера и сказали, что для него есть работа. «Когда я приехал на встречу, в машину сел человек, который показал удостоверение сотрудника уголовного розыска. Он сказал мне, что я должен дать показания на братьев Садыховых, что это они убили Маргаряна. Я сказал, что не буду этого делать. Тогда он сказал, что мне лучше согласиться или он найдет у меня наркотики», - рассказал Эльмияр Исаев. По словам Исаева, они поехали в следственный отдел на улицу Советская, где его завели в кабинет и связали. «Мне веревкой связали руки и бросили на стол передо мной сверток. Сказали, что это наркотики и что их нашли у меня. Я очень испугался и спросил, что они хотят? Они положили передо мной лист бумаги с напечатанным текстом, я не читал, просто подписал. Я предполагал, что это те ложные показания на людей, о которых мне до этого говорили, но я все-равно подписал, потому что, во-первых, я испугался, что мне действительно подбросят наркотики. А во-вторых, я все-таки думал, что сейчас подпишу, уйду и откажусь позднее от того, что подписал», - рассказал Э.Исаев. По его словам, оперативник продолжал ему угрожать подброшенными наркотиками, и ему пришлось в Верховном суде дать показания против Валеха Садыхова и Шохрата Шафиева (зять братьев Садыховых), которых раньше никогда не видел. «Мне этот полицейский сказал, что я буду тайным свидетелем, что меня никто не увидит. В суде я был в отдельной комнате и на мониторе читал вопросы. А ответы на бумаге мне давал сотрудник полиции. Мне пришлось сказать, что в день убийства я был во дворе дома и ждал убийц в машине. Что я слышал хлопок, похожий на выстрел, а потом братья Садыховы и Шохрат Шафиев, которых, повторю, я никогда на самом деле не видел, выбежали из подъезда, а я их развез по городу. Сотрудник полиции мне сказал, что я получу 300 тысяч. Я не получил от них ни копейки», - говорит Эльмияр Исаев. В результате по обвинению в убийстве Лерника Маргаряна Шохрат Шафиев получил 10 лет, а Валех Садыхов – 13 лет тюрьмы. Остальных братьев Садыховых – Эльсевяра, Вусала и Ильгара объявили в розыск. Согласно показаниям разных свидетелей, в том числе Керима Садыхова (дядя братьев Садыховых – сидящих и разыскиваемых), который предложил Эльмияру Исаеву дать показания на братьев, сделано это было из мести.