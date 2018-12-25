Дядя подставил Садыхова и Шафиева, обвинив их в убийстве Маргаряна Громкое дело в Уфе
В 2009 году в одном из уфимских домов по улице Зорге был застрелен уроженец Армении Лерник Маргарян. Оперативно-следственная группа тогда проверяла всех возможных причастных к убийству. В частности, среди проверенных были уроженцы Азербайджана братья Эльсевяр и Валех Садыховы, пишет уфимское издание Mkset.ru.
Первый до 2013 года жил в Белорецке, второй жил в Уфе, но приехал к брату в Белорецк подлечиться и отдохнуть. Накануне, за несколько дней до убийства, Валех Садыхов и Лерник Маргарян подрались. Поэтому Валеха Садыхова и проверяли на причастность к убийству. Проверка ничего не дала, у обоих были алиби, про них забыли.
По делу об убийстве был определен основной подозреваемый – некий З. Юсубов, его не нашли, объявили в розыск и, в связи с этим, дело приостановили. А про уголовное забыли на долгих 6 лет до 2015 года.
«Весной 2015 года я разговаривал со своим знакомым Керимом Садыховым, он, как и я, занимается строительством в Уфе. Он сказал мне: в 2009 году убили армянина, а я должен дать показания на его племянников, что это они сделали, и что я видел, как они убили того человека. За это он мне предложил 300 тысяч рублей. Конечно, я отказался, тем более, я не знал и не знаю до сих пор ни его племянников, ни того убитого», - рассказывает один из свидетелей обвинения Эльмияр Исаев.
По его словам, он развернулся и ушел, отказавшись от того страшного предложения. Буквально через час ему на мобильный позвонили с незнакомого номера и сказали, что для него есть работа.
«Когда я приехал на встречу, в машину сел человек, который показал удостоверение сотрудника уголовного розыска. Он сказал мне, что я должен дать показания на братьев Садыховых, что это они убили Маргаряна. Я сказал, что не буду этого делать. Тогда он сказал, что мне лучше согласиться или он найдет у меня наркотики», - рассказал Эльмияр Исаев.
По словам Исаева, они поехали в следственный отдел на улицу Советская, где его завели в кабинет и связали.
«Мне веревкой связали руки и бросили на стол передо мной сверток. Сказали, что это наркотики и что их нашли у меня. Я очень испугался и спросил, что они хотят? Они положили передо мной лист бумаги с напечатанным текстом, я не читал, просто подписал. Я предполагал, что это те ложные показания на людей, о которых мне до этого говорили, но я все-равно подписал, потому что, во-первых, я испугался, что мне действительно подбросят наркотики. А во-вторых, я все-таки думал, что сейчас подпишу, уйду и откажусь позднее от того, что подписал», - рассказал Э.Исаев.
По его словам, оперативник продолжал ему угрожать подброшенными наркотиками, и ему пришлось в Верховном суде дать показания против Валеха Садыхова и Шохрата Шафиева (зять братьев Садыховых), которых раньше никогда не видел.
«Мне этот полицейский сказал, что я буду тайным свидетелем, что меня никто не увидит. В суде я был в отдельной комнате и на мониторе читал вопросы. А ответы на бумаге мне давал сотрудник полиции. Мне пришлось сказать, что в день убийства я был во дворе дома и ждал убийц в машине. Что я слышал хлопок, похожий на выстрел, а потом братья Садыховы и Шохрат Шафиев, которых, повторю, я никогда на самом деле не видел, выбежали из подъезда, а я их развез по городу. Сотрудник полиции мне сказал, что я получу 300 тысяч. Я не получил от них ни копейки», - говорит Эльмияр Исаев.
В результате по обвинению в убийстве Лерника Маргаряна Шохрат Шафиев получил 10 лет, а Валех Садыхов – 13 лет тюрьмы. Остальных братьев Садыховых – Эльсевяра, Вусала и Ильгара объявили в розыск.
Согласно показаниям разных свидетелей, в том числе Керима Садыхова (дядя братьев Садыховых – сидящих и разыскиваемых), который предложил Эльмияру Исаеву дать показания на братьев, сделано это было из мести.
«У меня был конфликт по бизнесу с моими племянниками, поэтому я решил дать на них показания», - рассказал изданию Керим Садыхов.
Конфликт заключается в имущественном споре, касающемся автосервиса, бизнес-центра и базы по производству железобетонных изделий. Садыховы делили имущество со своим дядей, и они выиграли дело в суде – почти все досталось им.
«Тогда-то дядя и решил отомстить племянникам. Он решил не просто все у них отобрать, но и посадить их в тюрьму», - пишет издание.
Также в этом деле есть показания некоего Юсифа Бабирова, который как-то подрался с братьями Садыховыми в одном из уфимских кафе.
Юсиф Бабиров рассказал, что к нему обратился сотрудник уголовного розыска МВД Башкортостана, и сказал, что за конфликт в кафе братьев Садыховых наказать будет нельзя, но можно будет их привлечь к ответственности за убийство. Но за это Юсиф Бабиров должен был заплатить 3 миллиона рублей.
По словам Бабирова, который тоже хотел отомстить братьям Садыховым, он согласился, снизив размер взятки до 2,5 миллионов рублей, а передать успел 1 миллион.
«На основании показаний некоторых людей, которые теперь отказались от этих показаний, по обвинению в убийстве Лерника Маргаряна в тюрьме сидят Шохрат Шафиев и Валех Садыхов. Остальные Садыховы в розыске. Недавно поймали одного из братьев – Ильгара Садыхова.
Дело об убийстве Маргаряна, приостановленное в связи с розыском подозреваемого Юсубова, было вновь возбуждено по распоряжению бывшего заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова. Напомним, что Олег Горбунов сейчас обвиняется в получении взятки: по версии следствия, экс-зампрокурора получил 10 миллионов рублей от бывшего заместителя мэра Уфы Александра Филиппова.
В настоящее время в тюрьме сидят два человека, и идет суд над третьим, всех трех (еще двое в розыске) обвиняют в убийстве, произошедшем в 2009 году. Дело было приостановлено в связи с розыском единственного подозреваемого. Дело было возобновлено после того, как в нем появились показания Керима Садыхова и Эльмияра Исаева.
Также в суде и в следственном комитете есть показания Керима Садыхова и Эльмияра Исаева о том, что они дали ложные показания. В деле есть показания Юсифа Бабирова, подписанные им собственноручно, в которых он признается, что дал взятку полицейскому за то, чтобы в тюрьму попали братья Садыховы.
По всем этим заявлениям должны быть проведены проверки. Результатом проверки должны стать либо уголовные дела за дачу заведомо ложных показаний, либо, если это не подтвердится, соответствующие отказные постановления. По нашей информации, ни того, ни другого – признания в даче ложных показаний игнорируются всеми инстанциями. А люди пока сидят и надеются на справедливое разбирательство», - пишет уфимское издание.