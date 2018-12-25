Специалисты-то сразу поняли, что такого просто быть не может, дизтопливо с таким качеством просто не может быть энергоносителем. Как оно может гореть и производить при этом требуемую работу? Это все равно что пить разбавленную в 20 раз минеральную или другие напитки. Дадут ли такие напитки ожидаемый эффект? Нет, конечно, получится гадость какая-то, которую и пробовать никто не станет. Но если с водкой все ясно, то с дизтопливом это несколько сложнее. Его ведь на вкус не проверишь, «а в моторе или печке все сгорит», думали тогда многие, дожидаясь ответов от официальных кругов. И с ответом официальные органы двух стран, к их чести, не замедлили выступить.

И, поверьте, у каждого специалиста от этих данных волосы на голове дыбом поднимались. А как же, в них громогласно утверждалось, что качество азербайджанского дизтоплива в целых 20 (!) раз ниже мировых стандартов.

Какой шум наделали результаты расследования альтернативной журналистской группы по качеству дизельного топлива, производимого на предприятии Госнефтекомпании (SOCAR), еще долго будут помнить в Азербайджане и Грузии. Анонимная «грузино-азербайджанская группа» обнародовала результаты сомнительного журналистского расследования, апеллируя при этом к лабораторным данным Magi LTD, проведенным в соседней Грузии.

Так, Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии сразу же заявило, что не располагает информацией о деятельности лаборатории Magi LTD. Более того, грузинское правительство начало собственное лабораторное исследование азербайджанского дизтоплива. Не осталась в стороне и азербайджанская сторона, имидж которой от такой «лабораторной активности» оппозиционных кругов страны мог сильно пострадать. А к какому выводу они пришли, лучше показаны в их анализах, которые подвергнуть каким-то сомнениям просто немыслимо.

Департамент контроля за окружающей средой при Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в этом месяце осуществил проверки качества бензина и дизтоплива, продаваемого на автозаправочных станциях, в основном на содержание свинца, уровень которого в топливе полностью соответствует стандартами качества, установленным государством. И это не голословное утверждение. Сотрудники департамента взяли образцы с 240 заправочных станций, включая АЗС SOCAR. А инспекция проводилась без предварительного уведомления, образцы проверены лабораториями, имеющими международную аккредитацию.

Отметим, что мониторинг качества топлива проводится органами государственной власти Грузии с 2016 года. Причем бензин и дизтопливо проверяются не только на содержание свинца, представляющего, пожалуй, наибольшую опасность. Не допускается даже незначительное отклонение от нормы и по содержанию в них бензола, серы, октана и прочих вредных элементов и химических соединений. А в случае выявления некачественного топлива, компании штрафуются на 8 тыс. лари, что в перерасчете превышает 3 тыс. долларов. И проверки такие осуществляются не в результате сумасбродных заявлений оппозиционных деятелей, цель их - предотвращение импорта некачественного топлива и обеспечение защиты окружающей среды.

Многим памятно, как несколько лет назад Грузия отказалась от азербайджанского бензина, качество которого в те времена действительно оставляло желать лучшего. Но дизтопливо наше экспортируется не только в эту страну, но также в Афганистан, Турцию, Мальту, Гибралтар и Ливан. В январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал 409 тыс. тонн этой продукции. И производится она на одном единственном заводе SOCAR - НПЗ имени Гейдара Алиева. Поэтому не случайно различные лабораторные проверки показывают, что качество дизтоплива, реализуемого SOCAR на АЗС в Грузии и Азербайджане, одинаково и отвечает установленным стандартам.

Свое слово сказала и самая заинтересованная в этой истории организация – SOCAR. Одно из образцовых и профессиональных учреждений страны - управление маркетинга и экономических операций Госнефтекомпании заявило, что оно экспортирует сотни тысяч тонн дизтоплива в год. И говорить о качестве этой продукции не приходится, так как она проходит тщательную проверку на качество на всех стадиях – от производства до потребителя. Что же касается Грузии, то в этой стране действуют 119 одних только АЗС SOCAR. Кроме того, компания осуществляет на грузинском рынке оптовые и розничные продажи нефтепродуктов. Да и не только из Азербайджана, но и третьих стран. И анализ качества экспортируемого дизеля проводится не только на этих АЗС, но и на терминале в Кулеви.

А чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе, достаточно отметить, что анализы качества дизтоплива по различным параметрам в Грузии проводит и ведущая мировая компания по инспекциям и сертификации SGS (Швейцария). Операционный менеджер нефтегазового и химического подразделения компании в Каспийском регионе София Вышко заявила, что анализы качества дизтоплива по различным параметрам проводятся на основе заявок. На терминале в Кулеви осуществляются постоянные проверки всей цепочки, начиная от выгрузки дизеля из вагонов в резервуары, до погрузки на танкеры и перевозки грузов в Турцию и Европу. Причем заказы компания получает не только от SOCAR, но и от компаний, которые покупают ее продукцию. Компании подают заявки на анализы по различным критериям в соответствии с пожеланиями покупателей. И, самое главное, ни один из проведенных до сегодняшнего дня анализов не выявил факта несоответствия качества стандартам.