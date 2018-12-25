Игра не стоит топлива еще одна наша реакция
Какой шум наделали результаты расследования альтернативной журналистской группы по качеству дизельного топлива, производимого на предприятии Госнефтекомпании (SOCAR), еще долго будут помнить в Азербайджане и Грузии. Анонимная «грузино-азербайджанская группа» обнародовала результаты сомнительного журналистского расследования, апеллируя при этом к лабораторным данным Magi LTD, проведенным в соседней Грузии.
И, поверьте, у каждого специалиста от этих данных волосы на голове дыбом поднимались. А как же, в них громогласно утверждалось, что качество азербайджанского дизтоплива в целых 20 (!) раз ниже мировых стандартов.
Специалисты-то сразу поняли, что такого просто быть не может, дизтопливо с таким качеством просто не может быть энергоносителем. Как оно может гореть и производить при этом требуемую работу? Это все равно что пить разбавленную в 20 раз минеральную или другие напитки. Дадут ли такие напитки ожидаемый эффект? Нет, конечно, получится гадость какая-то, которую и пробовать никто не станет. Но если с водкой все ясно, то с дизтопливом это несколько сложнее. Его ведь на вкус не проверишь, «а в моторе или печке все сгорит», думали тогда многие, дожидаясь ответов от официальных кругов. И с ответом официальные органы двух стран, к их чести, не замедлили выступить.
Так, Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии сразу же заявило, что не располагает информацией о деятельности лаборатории Magi LTD. Более того, грузинское правительство начало собственное лабораторное исследование азербайджанского дизтоплива. Не осталась в стороне и азербайджанская сторона, имидж которой от такой «лабораторной активности» оппозиционных кругов страны мог сильно пострадать. А к какому выводу они пришли, лучше показаны в их анализах, которые подвергнуть каким-то сомнениям просто немыслимо.
Департамент контроля за окружающей средой при Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в этом месяце осуществил проверки качества бензина и дизтоплива, продаваемого на автозаправочных станциях, в основном на содержание свинца, уровень которого в топливе полностью соответствует стандартами качества, установленным государством. И это не голословное утверждение. Сотрудники департамента взяли образцы с 240 заправочных станций, включая АЗС SOCAR. А инспекция проводилась без предварительного уведомления, образцы проверены лабораториями, имеющими международную аккредитацию.
Отметим, что мониторинг качества топлива проводится органами государственной власти Грузии с 2016 года. Причем бензин и дизтопливо проверяются не только на содержание свинца, представляющего, пожалуй, наибольшую опасность. Не допускается даже незначительное отклонение от нормы и по содержанию в них бензола, серы, октана и прочих вредных элементов и химических соединений. А в случае выявления некачественного топлива, компании штрафуются на 8 тыс. лари, что в перерасчете превышает 3 тыс. долларов. И проверки такие осуществляются не в результате сумасбродных заявлений оппозиционных деятелей, цель их - предотвращение импорта некачественного топлива и обеспечение защиты окружающей среды.
Многим памятно, как несколько лет назад Грузия отказалась от азербайджанского бензина, качество которого в те времена действительно оставляло желать лучшего. Но дизтопливо наше экспортируется не только в эту страну, но также в Афганистан, Турцию, Мальту, Гибралтар и Ливан. В январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал 409 тыс. тонн этой продукции. И производится она на одном единственном заводе SOCAR - НПЗ имени Гейдара Алиева. Поэтому не случайно различные лабораторные проверки показывают, что качество дизтоплива, реализуемого SOCAR на АЗС в Грузии и Азербайджане, одинаково и отвечает установленным стандартам.
Свое слово сказала и самая заинтересованная в этой истории организация – SOCAR. Одно из образцовых и профессиональных учреждений страны - управление маркетинга и экономических операций Госнефтекомпании заявило, что оно экспортирует сотни тысяч тонн дизтоплива в год. И говорить о качестве этой продукции не приходится, так как она проходит тщательную проверку на качество на всех стадиях – от производства до потребителя. Что же касается Грузии, то в этой стране действуют 119 одних только АЗС SOCAR. Кроме того, компания осуществляет на грузинском рынке оптовые и розничные продажи нефтепродуктов. Да и не только из Азербайджана, но и третьих стран. И анализ качества экспортируемого дизеля проводится не только на этих АЗС, но и на терминале в Кулеви.
А чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе, достаточно отметить, что анализы качества дизтоплива по различным параметрам в Грузии проводит и ведущая мировая компания по инспекциям и сертификации SGS (Швейцария). Операционный менеджер нефтегазового и химического подразделения компании в Каспийском регионе София Вышко заявила, что анализы качества дизтоплива по различным параметрам проводятся на основе заявок. На терминале в Кулеви осуществляются постоянные проверки всей цепочки, начиная от выгрузки дизеля из вагонов в резервуары, до погрузки на танкеры и перевозки грузов в Турцию и Европу. Причем заказы компания получает не только от SOCAR, но и от компаний, которые покупают ее продукцию. Компании подают заявки на анализы по различным критериям в соответствии с пожеланиями покупателей. И, самое главное, ни один из проведенных до сегодняшнего дня анализов не выявил факта несоответствия качества стандартам.
Да, попытка определенных оппозиционных кругов очернить деятельность ведущей азербайджанской компании SOCAR явно не удалась. Привыкшие к огульному охаиванию каждого действия властей оппозиционеры на сей раз получили резкий отпор. Причем доказанный конкретными заявлениями официальных структур, безупречными выкладками лабораторных исследований разных организаций. А на такие весомые аргументы, требующие определенных знаний, они отвечать не привыкли. Да и как можно опровергнуть конкретные цифры и факты, прошедшие многоступенчатую проверку в разных организациях? И все же, несмотря на полное фиаско нынешней их кампании, какой-то осадок в душе остается. Власти страны действительно стараются добиться коренного перелома в экономике, а какая-то группа анонимных «исследователей» так и старается внести в это дело и свой вклад в виде ложки дегтя. А ведь их призывы иногда находят и отзывы. Сколько же так будет продолжаться?