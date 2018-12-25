Около 60% опрошенных американцев заявили, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от работы и подвергнуться импичменту или официальному выговору со стороны американского Конгресса, пишет The Hill со ссылкой на результаты опроса Harvard CAPS/Harris.

Результаты опроса говорят о том, что американцы считают, что против Трампа должны быть предприняты какие-то действия, однако они расходятся в степени возможного наказания.

Так, 39% высказались за импичмент Трампа. Для начала процесса импичмента потребуется большинство голосов в палате представителей США, которая с января будет под контролем большинства демократов. Для выговора Трампу необходимо две трети голосов в Сенате. Это маловероятный сценарий, поскольку в Сенате будет 53 республиканца из 100 сенаторов, пишет издание.

20% считают, что американские законодатели должны проголосовать за осуждение президента. Еще 41% респондентов заявил, что Конгресс не должен предпринимать каких-либо действий против американского лидера Дональда Трампа.