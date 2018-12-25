Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией

Сообщается, что гаубицы, танки и другая бронетехника переброшены из разных воинских частей c запада Турции для укрепления границы с Сирией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против сил террористов YPG, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести американские войска из Сирии.