Арестован владелец самого крупного маркета в Сальяне

Владелец самого крупного супермаркета в Сальянском районе Мамед Джафарли арестован решением суда Сабаильского района на 4 месяца и помещен в Бакинский следственный изолятор №1, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, владелец супермаркета Ay İşığı, расположенного на трассе Алят – Астара, был арестован два дня назад по обвинению в мошенничестве и шантаже. Мамед Джафарли, войдя в преступный сговор со своим деловым компаньоном Эльшаном Джаббаровым, шантажировал начальника Эксплуатационного управления Миль-Муганского коллектора Булата Агабекова.

Мамеду Джафарли предъявлено обвинение по статье 182.2.1 (Вымогательство группой лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно) УК Азербайджана.

Подельник Мамеда Джафарли Эльшан Джаббаров был арестован судом на четыре месяца 10 октября 2018 года и помещен в Бакинский следственный изолятор №1.

Эльшан Джаббаров путем шантажа получил от Булата Агабекова 60 тысяч манатов, а еще 50 тысяч манатов он нотариально оформил в качестве долгового соглашения на имя водителя Б.Агабекова. Помимо этого, Э.Джаббаров оформил в качестве долгового соглашения 60 тысяч манатов на имя жителя села Бейдили Гамбара Гасанова, угрожая арестом его сына Рояла Гасанова. Также Э.Джаббаров мошенническим путем присвоил 220 тысяч манатов, принадлежавших жителю Сальянского района Вугару Гюлюшову.

Помимо этого, в деле задержанных Мамеда Джафарли и Эльшана Джаббарова есть и другие криминальные эпизоды.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по делу.