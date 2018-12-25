Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает haqqin.az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

На Апшеронском полуострове температура воздуха ночью - 2-4, днем - 7-10, в Баку ночью - 2-4, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-55 процентов.