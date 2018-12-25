Арестован правозащитник Талех Хасмамедов

27 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый житель Геойчая Талех Хасмамедов, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Согласно информации, Талех Хасмамедов был задержан в одном из кафе в Насиминском районе Баку, когда получал от жителя столицы тысячу манатов за нераспространение порочащих сведений о нем.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 182 (вымогательство) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что ранее ряд СМИ сообщали о том, что родственники не могут связаться с главой организации «Закон и право» правозащитником Талехом Хасмамедовым.

Напомним, что в 2015 году приговором Геокчайского суда Т.Хасмамедов был приговорен к трем годам лишения свободы по статье 221.2 (хулиганство, совершенное повторно). В 2016 году он был помилован распоряжением главы государства.