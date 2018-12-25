25 декабря в рамках исполнения распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева о принятии в гражданство и восстановлении гражданства Азербайджана 241 человека в Государственной миграционной службе прошла торжественная церемония принятия ими присяги, сообщили haqqin.az в ведомстве.

Начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов поздравил участников мероприятия в незабываемый для них день с принятием почетного и ответственного гражданства Азербайджана. Он подчеркнул, что стать гражданином Азербайджана, который под руководством президента Ильхама Алиева является одним из самых динамично развивающихся государств в мире, - это большой почет и счастье. Вюсал Гусейнов заявил, что динамичное развитие социальной, экономической, политической, культурной и других сфер, расширение туристических возможностей, улучшение бизнес-среды, создание условий для развития предпринимательства стали причиной того, что все большее число иностранцев хотят отдыхать, работать и жить в Азербайджане.

Вюсал Гусейнов довел до сведения присутствующих, что наблюдается рост числа тех, кто хочет получить гражданство Азербайджана, известного в мире как толерантная, мультикультурная и безопасная страна. В заключение своего выступления глава миграционной службы поздравил присутствующих с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Затем 233 человека, принимающих гражданство Азербайджана и 8 человек, чье гражданство Азербайджана было восстановлено, под Государственным Флагом Азербайджана, положив руку на Конституцию, приняли присягу на верность Азербайджану.

Церемония завершилась исполнением Гимна Азербайджана. Затем были сделаны фото на память.