Лавров: Россия и Турция договорились по Сирии

Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров между Россией и Турцией на высоком уровне.

Россия и Турция на встрече высокого уровня в Москве, на которой речь шла о ситуации в Сирии после ухода сил США, подтвердили уважение территориальной целостности арабской республики, передает ТАСС.

"С обеих сторон было подчеркнуто, что вся эта работа будет проводиться в строгом соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии", - сказал он.

Лавров добавил, что Москва и Анкара достигли понимания в вопросе о координации между военными представителями на земле в Сирии после вывода войск США.

"Разумеется, мы особое внимание уделили новым обстоятельствам, которые возникли в связи с объявленным США выводом своих военных", - сказал он.

"Было достигнуто понимание о том, как военные представители России и Турции на земле будут продолжать координировать свои шаги в новых условиях с прицелом на окончательное искоренение террористической угрозы в Сирии", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что переговоры были полезными. "Мы провели очень полезное заседание нашей межведомственной команды: министры иностранных дел, обороны, руководители разведок", - сказал он.