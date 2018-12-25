MIDA отчиталась об итогах года: продажа первых льготных квартир

Председатель правления госагентства Садыг Садыгов подробно рассказал об основных направлениях и результатах деятельности организации в 2018 году. Отметив, что в последние годы под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева были приняты широкомасштабные и последовательные меры по улучшению социального благосостояния и жилищных условий населения, Садыг Садыгов подчеркнул, что в 2018 году деятельность госагентства запомнилась рядом значительных событий.

Было отмечено, что особое значение имеет открытие Ясамальского жилого комплекса, в котором приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиевой, а также закладка фундамента нового жилого комплекса в Ясамале.

Было завершено строительство всех жилых зданий, школы на 960 мест и детского сада на 240 мест Ясамальского жилого комплекса, церемония закладки фундамента которого состоялась с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Особое внимание было уделено созданию всех необходимых условий для комфортного проживания жителей комплекса, созданы уголки отдыха, различные аттракционы и качели для детей. Внутри комплекса проложены автомобильные и велосипедные дорожки, а также создана необходимая инфраструктура для обеспечения комфорта людей с ограниченными физическими возможностями.

Было отмечено, что одним из важных событий в деятельности Госагентства в 2018 году стало проведение на портале «Электронное правительство» (www.e-gov.az) через электронную систему «Льготная квартира» купли-продажи 324-х квартир в Ясамальском жилом комплексе в домах №№1, 2, 3, 4 и 5. Купля-продажа 278 квартир завершена. Из 278 квартир, приобретенных по льготным условиям, 57 - однокомнатные, 146 - двухкомнатные, 75 - трехкомнатные. Все квартиры сдаются гражданам полностью отремонтированными, оснащенными кухонной мебелью, комбинированной системой отопления (вместе с комби-аппаратом), счетчиками воды, газа и электричества. 61 владелец квартир приобрел их за счет собственных средств, 217 - за счет льготной ипотеки.

Также Садыг Садыгов проинформировал о втором проекте госагентства - Говсанском жилом комплексе.

Было отмечено, что церемония закладки фундамента Говсанского жилого комплекса состоялась 24 декабря 2017 года с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, и сейчас строительные работы ведутся быстрыми темпами.

В Говсанском жилом комплексе, возводимом на территории в 20 га вблизи поселка Говсан в Сураханском районе, завершаются бетонно-конструкционные работы на последнем этаже первого в комплексе семиэтажного жилого дома. Параллельно ведется строительство других семиэтажных зданий. Комплекс будет состоять из 11 многоквартирных зданий. Планируется, что семь из них - 7-этажные и 18-блочные, а четыре - 10-этажные и одноблочные. В этих зданиях будет 2 962 квартиры, из которых 280 - однокомнатные, 1401 - двукомнатные, 980 -трехкомнатные и 301 - четырехкомнатные.

Наряду с многоэтажными домами, здесь будут созданы все необходимые условия для комфортного проживания людей, планируется строительство больших дворов, зеленых зон, детских игровых площадок, объектов социальной инфраструктуры. Для удовлетворения всех потребностей жителей комплекса предусмотрено возвести два детских сада на 90 мест каждый, среднюю общеобразовательную школу на 1 920 учащихся, сдать в эксплуатацию торговый центр и больницу. Наряду с этим планируется создание на данной территории соответствующей транспортной инфраструктуры с ее интеграцией в общегородскую систему общественного транспорта.