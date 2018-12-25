Ильхам Алиев поздравил главу Кубы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, сообщает АзерТАдж.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Куба – Дня свободы.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Кубы – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.