США могут прибегнуть к военным мерам против России

«Американская сторона рассматривает возможность разработки законодательных мер для военного ответа на якобы нарушения договора о ракетах средней и меньшей дальности со стороны России», - передает RT со ссылкой на отчет Исследовательского центра Конгресса США.

В частности, в тексте отчета идет речь о возможном ответе США в связи с «появлением у России новой крылатой ракеты», нарушающей, по мнению авторов, положения договора.

«Данные варианты включают как меры военного характера, такие как разработка и развертывание новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения, так и дипломатические шаги, а также консультации с союзниками США», — говорится в документе.

Также в нем оговаривается возможное усугубление политических разногласий в Евросоюзе и подрыв единства НАТО в случае подобных мер.