Эльчин Гулиев наградил haqqin.az

Президент Федерации начальник Госпогранслужбы Эльчин Гулиев в своей речи поздравил собравшихся с наступающими праздниками и выразил надежду, что 2019 год будет еще более успешным для азербайджанского конного спорта.

Сегодня в Elite Events Hall были подведены итоги года и проведена церемония награждения, организованная Федерацией конного спорта Азербайджана.

"Верю и надеюсь, что следующие подобные наши мероприятия мы будем проводить в Ханкенди, Шуше, на Джыдырдюзю.

В уходящем году наша Федерация проделала огромную работу. Это заслуга всего нашего коллектива, всей нашей команды. Мы добились потрясающих результатов. Особо хочу отметить выступление наших представителей на конном шоу в Лондоне, где множество людей, в том числе и члены королевской семьи, восхищались карабахскими скакунами.

Сегодня на нашем мероприятии присутствуют и пограничники. Они активно участвуют в развитии конного спорта.

В этом году у нас состоялось открытие конного комплекса в Агджабеди. Гордимся этим. Верю, что скоро наши скакуны под флагами Азербайджана будут выступать и на нашей земле в Карабахе".

Также Эльчин Гулиев вручил различные награды по итогам года. За помощь в освещении мероприятий Федерации был награжден и haqqin.az.