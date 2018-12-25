«Низаминский стрелок» сдался полиции

27 декабря в 23:00 в Низаминском районе житель Баку Заур Исмаилов открыл огонь по автомобилю Hyundai, в котором находились Турал Бабаев и Асиф Багиров. Затем он покинул место преступления, говорится в сообщении МВД Азербайджана.

Согласно информации, от полученных ранений Турал Бабаев скончался, а Асиф Багиров был доставлен в больницу.

Совершивший преступление Заур Исмаилов добровольно явился в Управление полиции Низаминского района и заявил, что автомат АК, из которого он стрелял, находится у него дома в поселке Кешля.

Заур Исмаилов был задержан, а оружие было изъято.