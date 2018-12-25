Сотрудникам спецслужб Украины приказали отчитаться о связях с Карабахом

Сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) приказали написать рапорт о своих связях с Россией, Крымом, Луганской и Донецкой «народными республиками», Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией и Нагорным Карабах ом, сообщает российское Федеральное агентство новостей.

По приказу главы СБУ Василия Грицака сотрудникам ведомства предложили заполнить соответствующую анкету и указать информацию о личных связях. Как сообщает издание, глава СБУ потребовал предоставить личные данные всех родственников, а также друзей и знакомых, которые могут проживать на указанных территориях.

Также ведомство требует описать характер отношений с указанными лицами, каким имуществом владеют указанные родственники и друзья, а также есть ли среди них агенты иностранных спецслужб.

Сотрудники СБУ возмущены таким странным приказом. По их словам, служащие и так проходят проверки «до третьего колена».