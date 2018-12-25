ВВС США получили на вооружение новые крылатые ракеты

Представитель Lockheed Martin не уточнил количество первой партии поставленных ракет, которые имеют в настоящее время статус начальной оперативной готовности EOC (early operational capability) или IOC (initial operating capability). Военно-морские силы США, которые курируют программу LRASM, не ответили на запрос о предоставлении информации по этой программе во время подготовки данного сообщения.

В составе ВВС США крылатые ракеты LRASM поступят на вооружение бомбардировщиков B-1B Lancer, которые смогут нести во внутренних отсеках вооружения до 24 ракет этого типа. ВМС США интегрируют ракеты LRASM в состав бортового вооружения истребителей F/A-18E/F Super Hornet корпорации Boeing, которые смогут нести до восьми ракет этого типа на подкрыльных пилонах. ВМС США начнут получать ракеты LRASM на вооружение в 2019 году.

ПКР LRASM обеспечивает обнаружение и уничтожение особо важных целей в составе группы кораблей за счет реализованных в ее конструкции перспективных технологий, уменьшающих зависимость ракеты от средств наблюдения и разведки, линий передачи данных и средств спутниковой навигации GPS в условиях ведения радиоэлектронной войны. После принятия на вооружение ракеты LRASM обеспечат возможность нанесения дальних ударов по высокоприоритетным морским целям. Они будут играть существенную роль в процессе ведения боевых действий как в открытом океане, так и в прибрежных водах благодаря возможности распознавания и нанесения тактических ударов на больших дальностях.

Дозвуковая ракета LRASM имеет малозаметную конструкцию, боевую часть массой 454 кг проникающего и осколочно-фугасного действия, многорежимную систему наведения, линию передачи данных, усовершенствованную цифровую помехозащищенную глобальную спутниковую навигационную систему, что обеспечивает обнаружение и уничтожение высокоприоритетных целей в составе ордера кораблей.

Разработанная в качестве преемника ракеты класса "воздух - поверхность" AGM-158A JASSM (Joint Air-to-Surface Stand-off Missile) и ракеты AGM-158B JASSM-Extended Range с увеличенной дальностью полета, которые в настоящее время развернуты на вооружении ВВС США, ракеты LRASM также заменят противокорабельные ракеты AGM-84 Harpoon ВМС США.