Немка выставила «подержанного» мужа на продажу

40-летняя женщина уточнила, что состоит в браке уже семь лет. По ее мнению, их отношения изжили себя и они с мужем «больше не принадлежат друг другу».

Dorte L попросила всех заинтересованных связываться с ней по этому вопросу по электронной почте. Она уточнила, что желающие могут испытать ее мужа на совместимость, взяв его напрокат на Рождество.

Как позднее сообщила автор объявления, она получила множество эмоциональных откликов, но ни одного конкретного предложения. «Реклама была очень хорошо принята. Я получила много положительных отзывов, мне прислали много смайликов», - сказала она.

Позднее Dorte L объяснила, что на самом деле не хотела продавать своего мужа. По ее словам, она разместила лот в сети ради развлечения. Женщина добавила, что супруг не знал о том, что продается на eBay, пока не прочитал об этом в местной газете.