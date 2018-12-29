Казахстанские пограничники открыли огонь по судну с азербайджанцами

Казахстанские пограничники открыли огонь по судну, на борту которого находились четверо граждан Азербайджана, в результате чего один из них был ранен, передает Sputnik Казахстан.

По утверждению сотрудников пограничной службы КНБ Казахстана, судно занималось браконьерством и отказалось выполнить требования пограничников.

«На судне обнаружили 40 рыб осетровых пород, десять ящиков браконьерских крючковых снастей, средства спутниковой связи и навигации», - заявили в пресс-службе пограничной службы КНБ Казахстана.

По факту возбуждено уголовное дело.