Тоноян о размещении российской базы в Армении

Размещение российской базы в Гюмри исходит из долгосрочных интересов Армении и России. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян, сообщает «Спутник Армения».

«И.о. министра принял участие в праздничных мероприятиях в честь 77-й годовщины 102-й российской военной базы 29 декабря. Тоноян отметил важную роль военной базы в деле обеспечения стабильности в регионе и выразил уверенность на дальнейшее эффективное взаимодействие», - говорится в сообщении.

Россия и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза «Эребуни», дислоцированная в Ереване.