Президент России Владимир Путин поделился планами на новогодние каникулы. Глава России, по его словам, проведет праздники в Москве. Об этом в субботу, 29 декабря, он рассказал телеканалу «Россия 24».

«Никаких особых планов нет. Буду здесь, в Москве. Потом посмотрим. Может быть, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь. Видно будет», - сказал российский лидер во время товарищеского хоккейного матча на Красной площади, в котором он принял участие.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин не может себе позволить долго отдыхать. Представитель Кремля выразил сомнение, что глава государства полноценно отдохнет хотя бы один день, поскольку «страна все равно живет».