Хакеры в США сорвали выпуск крупнейших газет
Крупная типография Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США), принадлежащая газете Los Angeles Times, подверглась кибератаке, затронувшей компьютерные системы, отвечающие за процесс печати.
Из-за этого подписчики The Times, San Diego Union-Tribune, Chicago Tribune, Baltimore Sun и ряда других изданий не получили субботние выпуски газет, сообщает LA Times.
Источник издания сообщил, что, по данным правоохранительных органов, целью кибератаки был не сбор информации, а нарушение работы инфраструктуры, в частности, серверов. Источник также сказал, что кибератака была совершена из-за рубежа.