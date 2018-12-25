Турецкие спецслужбы задержали в Баку сторонника Гюлена

Отдел информации

Сторонник террористического течения Фетхуллаха Гюлена Мехмет Гелен доставлен из Азербайджана в Турцию, сообщает агентство «Анадолу».

Операция по задержанию Гелена, находившегося в международном розыске, осуществлена сотрудниками Национальной разведывательной организации (MİT) Турции.

По информации агентства «Анадолу», сотрудники турецкой разведки вели наблюдение за задержанным, который ранее работал преподавателем в одной из школ, открытых сторонниками Гюлена в Азербайджане. 

Операция по задержанию Мехмета Гелена была осуществлена после того, как тот попытался по поддельному паспорту покинуть Азербайджан и направиться в Беларусь.

Сотрудники правоохранительные органов Беларуси вернули преступника в Баку, где его и задержали сотрудники MİT.

3838 просмотров