Турецкие спецслужбы задержали в Баку сторонника Гюлена

По информации агентства «Анадолу», сотрудники турецкой разведки вели наблюдение за задержанным, который ранее работал преподавателем в одной из школ, открытых сторонниками Гюлена в Азербайджане.

Операция по задержанию Мехмета Гелена была осуществлена после того, как тот попытался по поддельному паспорту покинуть Азербайджан и направиться в Беларусь.

Сотрудники правоохранительные органов Беларуси вернули преступника в Баку, где его и задержали сотрудники MİT.