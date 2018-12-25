Российские военные получат новейший ЗРК "Витязь"

В новом году Воздушно-космические силы России получат зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

ЗРС С-350Е "Витязь" — самоходная пусковая установка, работающая совместно со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля БАЗ. В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности. "Витязь" придет на смену ЗРС С-300ПС с ракетами типа В55Р.