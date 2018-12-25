Трамп рассказал о "величайшем обмане" в истории американской политики

Президент США Дональд Трамп заявил, что последние данные подтвердили "абсолютное отсутствие" доказательств его "сговора с Россией".

"Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики", –– написал Трамп в своем Twitter.

Американский лидер подчеркнул, что минюст США и ФБР при президенте Бараке Обаме сфальсифицировали расследование, чтобы помочь Хиллари Клинтон победить на выборах.

В США расследуют дело о "вмешательстве" России в американские выборы, а также о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Москвой. Дело ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса.

Москва ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".