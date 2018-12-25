Мамед Эфендиев 12:26

Haqqin.az уже выступал с комментариями по поводу новых изменений в Налоговый кодекс, пытаясь раскрыть детали новых налоговых льгот, которые ждут рядовых граждан и предпринимателей страны с нового года. Этот вопрос затрагивает интересы абсолютного большинства граждан страны. К сожалению, наряду с преимуществами новых налоговых льгот продолжаются и определенные пересуды вокруг реформы. И если в словах конструктивных аналитиков есть какая-то доля правды, то некоторые отсутствующие пока детали вызывают саркастические ухмылки у оппозиционных экспертов. И вот чем это вызвано.

Закон о внесении изменений в налоговый кодекс уже утвержден, и, казалось бы, делу конец. Но закон без соответствующих нормативных документов не может действовать. Вот этим пробелом и воспользовались оппоненты правительственных кругов: «закон-то утвердили, а про механизм исполнения его как всегда позабыли», говорят они. Мол, до конца года остались считанные дни, а когда еще этот механизм будет разработан, неизвестно. Непонятно даже кого относить к микро, малому, среднему и крупному бизнесу, а о льготах и говорить нечего. А наиболее непримиримые с политикой нынешних властей и вовсе умудрялись говорить о росте налогов. На первый взгляд некоторый резон в отдельных рассуждениях есть, но ведь еще в ходе парламентских обсуждений налоговых маневров чиновники обещали вскоре представить эти самые механизмы. Действительно, прошло всего несколько дней, и Кабинет министров утвердил критерии микро, малого, среднего и крупного бизнеса.

Представители микробизнеса - новая категория предпринимателей с годовым доходом не выше 200 тыс. манатов и числом работников не более 10 человек. Критерии размера штата сотрудников и ежегодного дохода для остальных категорий по сравнению с нынешними показателями существенно возросли. Так, малое предприятие - субъект экономической деятельности, число работников которого составляет от 11 до 50 человек, а годовой доход от 200 тыс. манатов до 3 млн. манатов. К среднему бизнесу относятся предприниматели, чей годовой доход составляет от 3 млн. манатов до 30 млн. манатов, а число работников – от 51 до 250 человек. И, наконец, к крупному бизнесу относятся субъекты предпринимательства с годовым доходом свыше 30 млн. манатов, и числом работников свыше 250 человек. Уточнено и другое - для новых компаний категории бизнес-структур будут определяться спустя один год после госрегистрации, когда будут известны указанные критерии. Более того, с нового года субъекты микробизнеса будут выплачивать подоходный налог и налог на прибыль только после вычитания размера льгот. К тому же Минналогов не будет требовать от предпринимателей выплачивать весь налог, а потом возвращать им сумму, подпадающую под льготы. А применяемые льготы в сфере производства сельхозпродукции, которые с 1999 года по сегодняшний день исчисляются миллиардами манатов, будут продолжаться еще в течение пяти лет. Разве все это не льготы? Да, изменения в Налоговом кодексе предполагают не повышение налогов, а снижение налогового бремени и в то же время формирование условий, предельно ограничивающих возможности уклонения от уплаты налогов. Об этом, кстати, заявил недавно и замминистра налогов Сахиб Алекперов.

Он ясно подчеркнул, что все поправки прошли длительную подготовительную работу и еще в апреле этого года были представлены в Кабмин, прошли обсуждения в правительстве, а также в различных министерствах и комитетах. Законодательные нововведения преследует цель создания благоприятных условий для развития предпринимательства, снижения масштабов теневой экономики, совершенствования налогового администрирования, повышения эффективности уже имеющихся и новых налоговых льгот. Предусмотрена даже стимуляция безналичных расчетов - чем больше предприниматель пользуется безналичными расчетами, тем меньший налог он будет выплачивать. А вот 19 сфер деятельности, подлежащих лицензированию, эти льготы не коснутся. Независимо от годового оборота субъекты, занимающиеся продажей товаров категории «люкс» - золота, мехов и других дорогостоящих товаров, будут облагаться налогами на общих основаниях. Также не смогут воспользоваться упрощенной налоговой схемой субъекты страхового рынка, оптовой продажи и др. В целом же новые изменения приведут к определенному снижению налоговых поступлений, но постепенно их объем будет компенсирован за счет ограничения уклонений от обязательных выплат и расширения базы налогообложения. И вот как Минналогов это обосновывает.