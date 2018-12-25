США и Китай разрабатывают договоренности по торговле

США и Китай начали разрабатывать договоренности по разрешению торгового спора. Однако президент США Дональд Трамп преувеличил наличие «большого прогресса» в процессе переговоров, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее Трамп заявил, что провел «долгие и очень хорошие» телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, сделка в сфере торговли также продвигается «очень хорошо».

По словам, источников WSJ, Трамп своим заявлением попытался «успокоить рынки», которые, как отмечает издание, в последние дни начали колебаться. Причиной стали опасения, что торгова война США и Китая «может выйти из-под контроля», передает РБК.

По данным газеты, группу представителей США, в числе которых заместитель торгового представителя Джеффри Джерриш и заместитель министра финансов Дэвид Малпасс, ожидают в Пекине 7 января. Если переговоры пройдут успешно, то их продолжат в Вашингтоне.