В Колумбии заговорили о попытке убить президента

Власти Колумбии расследуют возможный заговор с целью убийства президента страны Ивана Дуке, заявил министр иностранных дел Карлос Холмс Трухильо, передает Reuters.

По его словам, разведданые указывают на существование планов по нападению на Дуке. Он отметил, что в рамках этого дела были арестованы трое венесуэльцев, у которых было обнаружено оружие.

Как отмечает агентство со ссылкой на полицию и военные источники, 21 декабря двое венесуэльцев были задержаны в автобусе в городе Валледупар с двумя винтовками калибра 5,56, третий, также вооруженный, был арестован через несколько дней. Власти пытаются установить связь между предполагаемым планом нападения на Дуке и присутствием в Колумбии трех вооруженных людей, сообщили источники.