Дерипаску заподозрили в финансировании оппозиции в Черногории

Контролирующий компанию «РУСАЛ» бизнесмен Олег Дерипаска вместе с неназванным «российским олигархом» перед парламентскими выборами в Черногории в 2016 году давали деньги пророссийским политикам. Об этом пишет журнал Time.

Дерипаска также поддерживал «стремление черногорцев к независимости» в 2006 году. Тогда балканское государство провело соответствующий референдум, сказано в статье.

Через 10 лет черногорские оппозиционеры начали надеяться на помощь уже знакомого им американского лоббиста Пола Манафорта (бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа; деятельность Манафорта расследовал Минюст США), отмечает издание.

Дерипаска также прибег к сотрудничеству с бывшим сотрудником разведки России Виктором Бояркиным. Экс-помощник военного атташе в США помогал миллиардеру взыскивать долги в размере почти $20 млн с Манафорта.

Сам Бояркин подтвердил факт сотрудничества с предпринимателем. Интересно, что в одном из электронных писем к Дерипаске он писал о «нашем друге В.».

США ранее ввели санкции за участие Дерипаски и Бояркина в финансировании оппозиции Черногории, напоминает «Дождь».