За 2018 год российский рубль ослабел на 20%

Российская валюта за год серьезно просела. К доллару рубль потерял 21,1% стоимости. По сравнению с евро он подешевел на 15,5%.

Как отмечает РБК, в 2016-17 годах нацвалюта России, наоборот, росла по отношению к доллару — 16,5% и 6,3%, соответственно.

По отношению к европейской валюте рубль тяжелел весь 2016 год — 18,5%. В следующем же наблюдалось снижение в 7,2%.

Между тем, лидером падения в мире в уходящем году был вовсе не рубль, а аргентинское песо, обесценившееся на 51%. Также серьезно удешевилась турецкая лира — минус 28,2%.