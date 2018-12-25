Украина создаст новое оружие против самолетов и кораблей

Украина в 2019 году приступит к испытаниям новых видов вооружений. Об этом в Facebook сообщает правительство страны.

Так, планируется начать испытания переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Колибри». Кроме того, завершится разработка и начнутся государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских целей «Нептун». «Это вооружение будет высокоточным, современным и соответствующим стандартам НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее, 26 декабря, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2019 году в стране начнется серийное производство ракет «Ольха» с увеличенной дальностью поражения.