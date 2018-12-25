Как миллионы Межбанка пропали в "Городе грехов" дело дошло до немецкого суда
После банкротства A Company, ранее принадлежавшей структурам Александра Роднянского, известный продюсер столкнулся с требованиями кредиторов. Немецкий суд велел его компании AR Films выплатить $2 млн, он также готовится рассмотреть требования кредиторов еще на $7 млн. В России тем временем суд рассматривает дело о банкротстве российской прокатной «дочки» группы по иску азербайджанских партнеров господина Роднянского, пишет «Коммерсантъ».
Немецкий суд удовлетворил иск конкурсного управляющего банкротства компании A Company Filmed Entertainment AG Торнстена Мартини о взыскании $2 млн с кипрской AR Films продюсера Александра Роднянского, рассказал “Ъ” господин Мартини. Общая сумма требований составляет около $9 млн, в декабре он подал второй иск о взыскании остальной суммы. Судебное разбирательство связано с тем, что перед банкротством A Company контролировавшая ее AR Films якобы вывела из компании эту сумму. В AR Films отказались комментировать эти сообщения.
Основанная Александром ван Дюльменом A Company занималась производством и дистрибьютерской деятельностью кино. Александр Роднянский инвестировал в нее в 2011 году, рассчитывая создать крупного международного дистрибьютора. Стороны сообщили, что AR Films получила в группе контроль, а вскоре A Company запустила российского кинодистрибьютора A Companу Distribution, который начал прокатывать фильмы вместе с 20th Century Fox. Но через несколько лет у головной A Companу начались проблемы из-за кризиса в Украине и спада на российском рынке.
Компания объявила себя банкротом в 2015 году, AR Films перестала ее поддерживать и возражала против предложенной кредиторами реструктуризации.
По этой причине A Company перестала работать с бывшим владельцем, сообщал The Hollywood Reporter.
Тем не менее AR Films не избежала претензий от кредиторов A Companу. Помимо немецкого разбирательства, иски получила и российская структура A Companу Distribution (ООО «А-компани дистрибуция»). По требованию бывшего партнера господина Роднянского, Международного банка Азербайджана (МБА), A Companу Distribution признана банкротом в феврале 2018-го. Банк и его структуры требуют 426 млн руб., суд привлек к субсидиарной ответственности несколько компаний, в том числе российское представительство AR Films, а также «Альдамиса Рус», которую представители истца обвиняли в «намеренном выводе активов» в связи с прокатом второй части "Города грехов"».
Как рассказывал “Ъ” источник, близкий к A Company, азербайджанский банк выдавал компании кредит на приобретение прав на дистрибуцию ленты «Города грехов 2», в продюсировании которой участвовала AR Films, но обратно денег не получил. Картина не слишком успешно прошла в прокате, собрав в кинотеатрах в России 267 млн руб. при бюджете $65 млн. Долю дистрибьютора — 120 млн руб.— A Companу Distribution переуступила компании «Альдамиса Рус», что вызвало неудовольствие азербайджанских партнеров. Близкий к A Company источник “Ъ” считает, что таким образом AR Films хотела рассчитаться в первую очередь с американскими инвесторами кинокартины.
Кроме того, в декабре A Companу Distribution подала иск к «Нон-стоп Продакшн», компании Александра Роднянского, Сергея Мелькумова и люксембургской Excalibur, которая связана с МБА. Сумма требований составляет около 1,2 млн руб.