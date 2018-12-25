Отдел информации 17:40

После банкротства A Company, ранее принадлежавшей структурам Александра Роднянского, известный продюсер столкнулся с требованиями кредиторов. Немецкий суд велел его компании AR Films выплатить $2 млн, он также готовится рассмотреть требования кредиторов еще на $7 млн. В России тем временем суд рассматривает дело о банкротстве российской прокатной «дочки» группы по иску азербайджанских партнеров господина Роднянского, пишет «Коммерсантъ». Немецкий суд удовлетворил иск конкурсного управляющего банкротства компании A Company Filmed Entertainment AG Торнстена Мартини о взыскании $2 млн с кипрской AR Films продюсера Александра Роднянского, рассказал “Ъ” господин Мартини. Общая сумма требований составляет около $9 млн, в декабре он подал второй иск о взыскании остальной суммы. Судебное разбирательство связано с тем, что перед банкротством A Company контролировавшая ее AR Films якобы вывела из компании эту сумму. В AR Films отказались комментировать эти сообщения.

Основанная Александром ван Дюльменом A Company занималась производством и дистрибьютерской деятельностью кино. Александр Роднянский инвестировал в нее в 2011 году, рассчитывая создать крупного международного дистрибьютора. Стороны сообщили, что AR Films получила в группе контроль, а вскоре A Company запустила российского кинодистрибьютора A Companу Distribution, который начал прокатывать фильмы вместе с 20th Century Fox. Но через несколько лет у головной A Companу начались проблемы из-за кризиса в Украине и спада на российском рынке. Компания объявила себя банкротом в 2015 году, AR Films перестала ее поддерживать и возражала против предложенной кредиторами реструктуризации.