«Талибан» отклонил предложение Кабула о переговорах в следующем месяце в Саудовской Аравии, где планируется встреча с официальными лицами США для продолжения мирных усилий, передает Reuters.

Представители движения «Талибан», Соединенных Штатов и стран региона встретились в этом месяце в Объединенных Арабских Эмиратах для переговоров о прекращении 17-летней войны в Афганистане. Но талибы отказались вести официальные переговоры с афганским правительством.

«Мы встретимся с официальными лицами США в Саудовской Аравии в январе следующего года и продолжим переговоры», - сказал Reuters член Совета лидеров движения «Талибан». «Однако мы дали понять всем заинтересованным сторонам, что не будем разговаривать с афганским правительством».