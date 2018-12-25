Путин напомнил Ильхаму Алиеву о договоренностях в минувшем году

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2019, годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций, сообщает официальный сайт Кремля.

В поздравлении, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президент России подчеркнул, что 2018 год был весьма плодотворным для российско-азербайджанских отношений, отметив активное развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах и политического диалога на всех уровнях.

Президент России также выразил уверенность в том, что реализация достигнутых в ходе содержательных и конструктивных переговоров в Москве, Сочи и Баку двусторонних соглашений будет способствовать дальнейшему наращиванию стратегического партнёрства между Россией и Азербайджаном.