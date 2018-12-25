Сербия не намерена отказываться от российского газа
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не откажется от российского газа, передает телеканал Studio.
Он отметил, что страна не намерена переходить на более дорогой сжиженный газ из-за недовольства ряда западных стран.
«Я куплю дешевый газ, чтобы граждане могли жить, а промышленность — развиваться. Это не мои деньги, это деньги граждан, государственные деньги», — заявил Вучич.
Сербский лидер добавил, что дискуссия о ценах на газ станет одной из ключевых тем во время визита президента России Владимира Путина в Белград. Стороны также намерены обсудить ситуацию в Косово и Украине.