Меркель призвала Эрдогана к сдержанности в Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Эрдогана  сдержанно ответить на запланированный вывод войск США из Сирии.

Как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-канцелярию Меркель, лидеры двух страны в ходе телефонной беседы  подчеркнули важность политического процесса под эгидой ООН в усилиях по прекращению конфликта в Сирии. Меркель отметила, что хотя  террористы «Исламского государства» были оттеснены, но они все еще представляют «значительную опасность».

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