Меркель призвала Эрдогана к сдержанности в Сирии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Эрдогана сдержанно ответить на запланированный вывод войск США из Сирии.
Как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-канцелярию Меркель, лидеры двух страны в ходе телефонной беседы подчеркнули важность политического процесса под эгидой ООН в усилиях по прекращению конфликта в Сирии. Меркель отметила, что хотя террористы «Исламского государства» были оттеснены, но они все еще представляют «значительную опасность».