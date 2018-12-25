Ульвия Худиева 19:51

«Эта клиника стала нашей последней надеждой. Когда привезли сюда своего малыша, он был совсем плох. Мы его и в Иран возили, и в Турцию, но все безуспешно - ребенок чах на глазах. Тамошние врачи сначала, конечно, пытались лечить, но потом только руками разводили – ничего не помогало… А здесь его прооперировали, и он сразу пошел на поправку. Сейчас везем его домой и благодарим Бога за таких врачей», - со слезами радости рассказывает бакинка Сакина Сулейманова. Спасенный бакинскими врачами трехлетний мальчик - ребенок погибшего в ДТП единственного сына немолодой уже четы Сулеймановых. Они взяли над внуком опекунство и чувствуют себя особо ответственными за него. Поэтому, когда осенью ребенок заболел, бабушка в тревоге бросалась от одного врача к другому. Известный педиатр одной из частных клиник, осмотрев ребенка, заявил, что это простая простуда и надо дать ему обычные лекарства и одевать потеплее. Однако лучше ребенку не становилось.

«Видно было, что ему все труднее дышать. По рекомендации знакомых отвезли ребенка в Иран. В Ардебиле внуку поставили диагноз – двустороннее воспаление легких и назначили антибиотики», - вспоминает Сакина ханум. Но и это лечение не помогало, и тогда поехали с ним в Турцию, в клинику города Маниса. И никто тогда не подсказал, что не стоит возить малыша так далеко, лучше обратиться к своим, бакинским врачам детской больницы №2 имени Абульфаза Гараева. О том, какие чудеса творят медики этой клиники, Сулеймановы услышали в Турции. «Доктор Озгюр Атаф в Манисе спросил, где лечили моего внука в Баку. А потом протянул газету, где писали о достижениях азербайджанских врачей. Я вернулась в Баку, где врачи сразу нашли причину болезни нашего внука. Сколько сил потратили, средств, а помощь нашли рядом, дома», - со слезами благодарности говорит женщина. В ходе магнитно-резонансной томографии в легком ребенка было обнаружено инородное тело. Им оказалась крошечная жемчужина, которую малыш, играя с ожерельем бабушки, сорвал и, видимо, вдохнул. Оказавшись в легком ребенка, она и вызвала воспалительный процесс. У ребенка повысилась температура, появилась слабость, стало трудно дышать. В гараевской, как ее обычно называют, детской больнице - одной из старейших в Баку, прооперировав мальчика, извлекли у него из легкого эту злосчастную жемчужинку. Операция прошла успешно, никакие органы ребенка не пострадали. В эту многопрофильную клинику везут больных ребятишек со всего Азербайджана. Здесь работают настоящие профессионалы, и к каждому ребенку они относятся как к своему собственному, родному. Тяжелобольные дети с менингитом, астмой, лор-заболеваниями, желудочно-кишечными инфекциями уходят отсюда полностью излеченными, а их счастливые родители не знают, как благодарить врачей. За год в больницу обращаются более 10 тысяч пациентов.

О том, как в клинике оказывают помощь десяткам больных детей, журналистке haqqin.az рассказал главный врач больницы Азер Худиев. Больница состоит из двух корпусов, в которых расположены кабинеты ультразвукового и рентгеновского обследования, лабораторное отделение, стационар и др. Все кабинеты оснащены самым современным оборудованием на основе цифровых технологий. Приемное отделение больницы в первом корпусе работает в онлайн-режиме: при поступлении больного сразу проводится обследование, устанавливается диагноз и данные вносятся в компьютер. После этого маленьких пациентов направляют в соответствующие отделения и одновременно сведения о каждом отправляются в статистический отдел Минздрава.

«Если раньше оформление занимало много времени, то сейчас врач, к которому попал ребенок, уже знает его диагноз и результаты обследования», - отмечает доктор Худиев. Заведующая приемным отделением Шахла Гулиева сообщает, что Минздрав в полном объеме обеспечивает больницу всеми необходимыми лекарствами. В приемном отделении иногда приходится оказывать первую помощь, но даже там нет недостатка ни в каких препаратах. Рядом с приемным отделением есть еще один кабинет, двери которого выходят прямо на улицу. Здесь осматривают детей с подозрением на опасную инфекцию или эпидемическое заболевание. В этом помещение система кондиционирования воздуха, а медперсонал, контактирующий с больными, предпринимает специальные меры безопасности. «Если оказывается, что болезнь действительно заразная, ребенка доставляют в бокс соответствующего отделения или перенаправляют в специализированную больницу. Если же выясняется, что инфекция не опасна, ребенка размещают в обычной палате. В этом помещении в течение дня несколько раз проводится дезинфекция», - подчеркивает доктор Гулиева. В 2017 году в больнице обследовались и лечились 10 тысяч 269 детей. За 11 месяцев этого года – около 9 тысяч детей. 30% обратившихся – малыши из регионов Азербайджана. Сюда везут особенно тяжелых больных. Менингит, к примеру, лечится только в этой клинике. Самые сложные лор-операции тоже делают здесь.

Детская больница №2 является к тому же учебной базой Медицинского университета, и здесь расположены филиалы трех его кафедр. Это, как утверждает главврач, очень помогает: в тяжелых случаях учитываем рекомендации профессуры этого вуза. По словам Худиева, большинство обращений связано с осложнениями после сезонных заболеваний. При смене погоды, отмечает врач, распространяются сезонные инфекции, а вот осложнения после этих болезней нередко связаны с недостаточно серьезным отношением родителей к таким недугам детей. «Не дождавшись полного выздоровления, отправляют ребенка в школу или детсад, в результате он заражает и других детей, а у самого состояние ухудшается», - говорит доктор Худиев. Рассказывая об этом, главврач интересуется состоянием 8-летнего ребенка, которого осматривают в приемном отделении. Выясняется, что у мальчика был грипп, но вместо того, чтобы показать его врачу, родители, одев его потеплее, повели в школу. Ребенка сразу же отправляют в палату.

С наступлением зимы у детей чаще возникает пневмония, а летом многие страдают желудочно-кишечными инфекциями. И опять безответственность родителей: в холодную погоду не обращают внимание на покашливание ребенка, а летом плохо следят за гигиеной своих чад. Также чаще всего от безответственности родителей в уши, нос, дыхательные пути и пищевод маленьких детей попадают посторонние предметы. По словам главврача, ежемесячно по этой причине к ним обращаются как минимум 10 человек. Не далее как два дня назад из Нахчывана был доставлен малыш в тяжелом состоянии. У 4-летнего ребенка из легкого был извлечен кусок грецкого ореха. А на прошлой неделе у одного маленького пациента извлекли из дыхательных путей монетку, у другого – булавку, еще у одного – амулет от сглаза. «Чего только мы не извлекали из дыхательных путей и внутренних органов детей. Это и булавки, и кулоны, но чаще всего – монетки», - рассказывает доктор Худиев.