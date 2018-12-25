"Турецкие и иранские врачи уже разводили руками, но нашего внука спасли в Баку" фото
«Эта клиника стала нашей последней надеждой. Когда привезли сюда своего малыша, он был совсем плох. Мы его и в Иран возили, и в Турцию, но все безуспешно - ребенок чах на глазах. Тамошние врачи сначала, конечно, пытались лечить, но потом только руками разводили – ничего не помогало… А здесь его прооперировали, и он сразу пошел на поправку. Сейчас везем его домой и благодарим Бога за таких врачей», - со слезами радости рассказывает бакинка Сакина Сулейманова.
Спасенный бакинскими врачами трехлетний мальчик - ребенок погибшего в ДТП единственного сына немолодой уже четы Сулеймановых. Они взяли над внуком опекунство и чувствуют себя особо ответственными за него. Поэтому, когда осенью ребенок заболел, бабушка в тревоге бросалась от одного врача к другому. Известный педиатр одной из частных клиник, осмотрев ребенка, заявил, что это простая простуда и надо дать ему обычные лекарства и одевать потеплее. Однако лучше ребенку не становилось.
«Видно было, что ему все труднее дышать. По рекомендации знакомых отвезли ребенка в Иран. В Ардебиле внуку поставили диагноз – двустороннее воспаление легких и назначили антибиотики», - вспоминает Сакина ханум. Но и это лечение не помогало, и тогда поехали с ним в Турцию, в клинику города Маниса.
И никто тогда не подсказал, что не стоит возить малыша так далеко, лучше обратиться к своим, бакинским врачам детской больницы №2 имени Абульфаза Гараева. О том, какие чудеса творят медики этой клиники, Сулеймановы услышали в Турции.
«Доктор Озгюр Атаф в Манисе спросил, где лечили моего внука в Баку. А потом протянул газету, где писали о достижениях азербайджанских врачей. Я вернулась в Баку, где врачи сразу нашли причину болезни нашего внука. Сколько сил потратили, средств, а помощь нашли рядом, дома», - со слезами благодарности говорит женщина.
В ходе магнитно-резонансной томографии в легком ребенка было обнаружено инородное тело. Им оказалась крошечная жемчужина, которую малыш, играя с ожерельем бабушки, сорвал и, видимо, вдохнул. Оказавшись в легком ребенка, она и вызвала воспалительный процесс. У ребенка повысилась температура, появилась слабость, стало трудно дышать. В гараевской, как ее обычно называют, детской больнице - одной из старейших в Баку, прооперировав мальчика, извлекли у него из легкого эту злосчастную жемчужинку. Операция прошла успешно, никакие органы ребенка не пострадали.
В эту многопрофильную клинику везут больных ребятишек со всего Азербайджана. Здесь работают настоящие профессионалы, и к каждому ребенку они относятся как к своему собственному, родному. Тяжелобольные дети с менингитом, астмой, лор-заболеваниями, желудочно-кишечными инфекциями уходят отсюда полностью излеченными, а их счастливые родители не знают, как благодарить врачей. За год в больницу обращаются более 10 тысяч пациентов.
О том, как в клинике оказывают помощь десяткам больных детей, журналистке haqqin.az рассказал главный врач больницы Азер Худиев.
Больница состоит из двух корпусов, в которых расположены кабинеты ультразвукового и рентгеновского обследования, лабораторное отделение, стационар и др. Все кабинеты оснащены самым современным оборудованием на основе цифровых технологий.
Приемное отделение больницы в первом корпусе работает в онлайн-режиме: при поступлении больного сразу проводится обследование, устанавливается диагноз и данные вносятся в компьютер. После этого маленьких пациентов направляют в соответствующие отделения и одновременно сведения о каждом отправляются в статистический отдел Минздрава.
«Если раньше оформление занимало много времени, то сейчас врач, к которому попал ребенок, уже знает его диагноз и результаты обследования», - отмечает доктор Худиев.
Заведующая приемным отделением Шахла Гулиева сообщает, что Минздрав в полном объеме обеспечивает больницу всеми необходимыми лекарствами. В приемном отделении иногда приходится оказывать первую помощь, но даже там нет недостатка ни в каких препаратах.
Рядом с приемным отделением есть еще один кабинет, двери которого выходят прямо на улицу. Здесь осматривают детей с подозрением на опасную инфекцию или эпидемическое заболевание. В этом помещение система кондиционирования воздуха, а медперсонал, контактирующий с больными, предпринимает специальные меры безопасности.
«Если оказывается, что болезнь действительно заразная, ребенка доставляют в бокс соответствующего отделения или перенаправляют в специализированную больницу. Если же выясняется, что инфекция не опасна, ребенка размещают в обычной палате. В этом помещении в течение дня несколько раз проводится дезинфекция», - подчеркивает доктор Гулиева.
В 2017 году в больнице обследовались и лечились 10 тысяч 269 детей. За 11 месяцев этого года – около 9 тысяч детей. 30% обратившихся – малыши из регионов Азербайджана. Сюда везут особенно тяжелых больных. Менингит, к примеру, лечится только в этой клинике. Самые сложные лор-операции тоже делают здесь.
Детская больница №2 является к тому же учебной базой Медицинского университета, и здесь расположены филиалы трех его кафедр. Это, как утверждает главврач, очень помогает: в тяжелых случаях учитываем рекомендации профессуры этого вуза.
По словам Худиева, большинство обращений связано с осложнениями после сезонных заболеваний. При смене погоды, отмечает врач, распространяются сезонные инфекции, а вот осложнения после этих болезней нередко связаны с недостаточно серьезным отношением родителей к таким недугам детей.
«Не дождавшись полного выздоровления, отправляют ребенка в школу или детсад, в результате он заражает и других детей, а у самого состояние ухудшается», - говорит доктор Худиев.
Рассказывая об этом, главврач интересуется состоянием 8-летнего ребенка, которого осматривают в приемном отделении. Выясняется, что у мальчика был грипп, но вместо того, чтобы показать его врачу, родители, одев его потеплее, повели в школу. Ребенка сразу же отправляют в палату.
С наступлением зимы у детей чаще возникает пневмония, а летом многие страдают желудочно-кишечными инфекциями. И опять безответственность родителей: в холодную погоду не обращают внимание на покашливание ребенка, а летом плохо следят за гигиеной своих чад.
Также чаще всего от безответственности родителей в уши, нос, дыхательные пути и пищевод маленьких детей попадают посторонние предметы. По словам главврача, ежемесячно по этой причине к ним обращаются как минимум 10 человек. Не далее как два дня назад из Нахчывана был доставлен малыш в тяжелом состоянии. У 4-летнего ребенка из легкого был извлечен кусок грецкого ореха. А на прошлой неделе у одного маленького пациента извлекли из дыхательных путей монетку, у другого – булавку, еще у одного – амулет от сглаза.
«Чего только мы не извлекали из дыхательных путей и внутренних органов детей. Это и булавки, и кулоны, но чаще всего – монетки», - рассказывает доктор Худиев.
Детей, что-либо проглотивших, привозят именно в эту больницу. Извлечение этого инородного тела – очень сложная операция, требующая большого профессионализма. Проводят ее с помощью небольшого эндоскопического аппарата. В Баку такую операцию могут делать лишь несколько врачей, и одним из них является Азер Худиев.
В гараевкую детскую больницу привозят и детей, от которых отказались родители. Здесь их обследуют, проверяют на наличие вируса гепатита, сифилиса, если есть необходимость – лечат, и лишь потом отправляют в детские дома. Главврач показывает в реанимационном отделении 10-месячного малыша с синдромом Дауна.
«От этого ребенка отказались родители. У него пневмония, и мы лечим его уже второй раз. Ежегодно мы обследуем и лечим 55-60 детей, которых бросили родители», - с горечью и болью рассказывает доктор Худиев.
В руководимой им больнице делают все профильные операции. Например, ежегодно около 3 тысячам детей оперируют миндалины носоглотки.
«Для операций ларингосферы – горла, носоглотки нет никакой необходимости ехать в Иран или Турцию. Те, кто все же везет туда своих детей, должны знать о травмах, которые ребенок может получить даже в ходе элементарной операции. Перевозить таких пациентов – большой риск. Например, после операции на миндалинах может произойти кровотечение. А у нас в больнице отличное лор-отделение. Все дети после операций находятся под врачебным контролем, и даже после выписки домой их родители могут в любое время обращаться к нам», - заверяет главврач.
Эта клиника оказывает также маленьким пациентам скорую и неотложную помощь. Если в районных больницах прием в стационары после 15:00 заканчивается, то здесь их принимают круглосуточно. Дежурный врач примет, обследует и окажет первую помощь детям с травмами, внутримозговыми заболеваниями, кровотечением.