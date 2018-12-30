Лукашенко объявил союз с Россией состоявшимся

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что союз белорусского и русского народов состоялся. Об этом он написал в новогоднем поздравлении, адресованном президенту России Владимиру Путину. Текст размещен на сайте пресс-службы Лукашенко.

«Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории», — считает он.

Белорусский лидер выразил надежду, что развитие двусторонних отношений в рамках Союзного государства продолжится в следующем году благодаря «дальнейшей кропотливой работе по соблюдению национальных интересов двух стран».