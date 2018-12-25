Марадона вспомнил о нападках расистов

Аргентинец Диего Марадона вспомнил, что в годы игры за итальянский «Наполи» сталкивался с проявлениями расизма со стороны фанатов. Об этом он написал в Instagram.

Бывший футболист поддержал защитника Калиду Кулибали, который сейчас играет за «Наполи». Тот подвергся оскорблениям из-за цвета кожи в декабрьском матче против «Интера». «Я чувствую себя неаполитанцем и сегодня хочу быть с Калиду Кулибали», — сказал Марадона и понадеялся на то, что когда-нибудь в футболе не будет расизма.

В июле полузащитник Месут Озил обвинил главу Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхарда Гринделя в проявлении расизма и ушел из сборной Германии. Футболист написал, что в организации считают его немцем, когда сборная выигрывает. Когда же она проигрывает, он вдруг становится иммигрантом.