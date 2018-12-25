Сенсационный прогноз Венедиктова: Россия присоединяет и Беларусь

«Одним из вариантов продления полномочий как главы государства Владимира Путина может быть объединение, аннексия, присоединение, союз с Республикой Беларусь. Это один из вариантов. Возможны и другие», – рассуждает Венедиктов.

По словам известного журналиста, субсидировать братское государство российское правительство уже не может и ждет компенсацию.

«Чем Беларусь может расплачиваться? Суверенитетом, например. И в этом смысле, если это все соединяется, скручивается таким образом, то я допускаю возможность создания единого государства, единого хозяина в течение 3-4 лет. Ну, смотрите. В 21-м году у нас выборы в Госдуму. А почему одновременно не провести по единым правилам выборы в парламент союзного государства, уже не делегациями, а выборами. И начать не с единого президента, а с единого парламента, например. В 21-м. Вот тебе, пожалуйста».

После объединения Лукашенко сможет занять пост вице-президента, председателя Совета безопасности и даже пенсионера, который живет в Крыму, перечисляет возможные будущие должности главы Беларуси Алексей Венедиктов.

Главный редактор «Эхо Москвы» полагает, что «Владимир Владимирович Путин, начиная с 2008 года, вошел в роль интегратора» и теперь для него «Беларусь – это Крым».