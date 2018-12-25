Австрия допустила отмену российских санкций

Постепенная отмена санкций в отношении России возможна в случае улучшения ситуации на востоке Украины. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post.

Курц отметил, что поддерживает предложение бывшего главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и считает нужным связать снятие санкций с ситуацией в Донбассе. По его мнению, в первую очередь для этого необходимо установить «настоящее перемирие» в регионе.

Однако австрийский лидер добавил, что в последнее время в этом направлении «было слишком мало движения». Он также подчеркнул необходимость активного участия и «серьезного интереса» украинской стороны для урегулирования конфликта.