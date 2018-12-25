Глава Еврокомиссии назвал лидеров стран ЕС лицемерами

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер упрекнул страны Евросоюза в лицемерии в вопросе охраны границ.

По его словам, последние два года все европейские лидеры критиковали недостаточную защиту границ ЕС. Однако теперь, когда зашла речь о том, чтобы взять на себя реальные обязательства, у многих «возникли сомнения».

«Якобы это происходит слишком быстро и является вмешательством в национальный суверенитет», — отметил Юнкер, пишет Die Welt.

Он назвал такую позицию «вопиющим лицемерием».

В июне Франция и Германия поддержали предложение усилить контроль над границами ЕС, чтобы бороться с нелегальной вторичной миграцией.