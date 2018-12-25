В Магнитогорске (РФ) в 6:00 по местному времени (4:00 по Москве) в жилом доме произошел взрыв газа, в результате обрушился подъезд дома. пишет "Медуза".

Как заявили в МЧС РФ, пока известно о трех погибших. Всего под завалами обнаружили 16 человек. В минздраве сообщили, что в больницы направлены трое пострадавших с травмами средней тяжести, в том числе один ребенок.

В МЧС также сообщают, что в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек.

В то же время ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина пишет, что остается неизвестной судьба 79 человек

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.