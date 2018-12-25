Трамп отложил вывод войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился взять паузу в выводе войск из Сирии. С таким заявлением после встречи с главой американского государства выступил сенатор Линдси Грэм, передает РИА Новости.

«Думаю, мы замедлим этот процесс по-умному… На мой взгляд, мы взяли сейчас паузу, когда мы должны переоценить то, каким способом лучше достичь цели президента», — сказал сенатор, добавив, что остался доволен прошедшей встречей с американским лидером.

По словам политика, сейчас Вашингтон должен сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта между Турцией и сирийскими курдами, а также помешать тому, чтобы Иран оказался в выигрыше от сложившейся ситуации.

Напомним, 19 декабря Дональд Трамп объявил о том, что начинает вывод американских войск из Сирии. По его словам, задача Вашингтона — победа над ИГ — выполнена. Сразу после объявления Дональда Трампа было заявлено, что войска могут быть выведены в течение 30 дней. Однако, как позже говорили источники ABC News, процесс может затянуться на несколько месяцев.