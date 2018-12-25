Минобороны о ситуации на фронте

Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз, говорится в сообщени пресс-службы Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах и на безымянных высотах Ноемберянского, Иджеванского и Бердского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ферехли, Гызылгаджилы, Джафарли, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханаби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.

Позиции национальной армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Физулинского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.