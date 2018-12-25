В Украине стартовала предвыборная кампания

С 31 декабря по 3 февраля ЦИК Украины будет принимать документы от кандидатов в президенты. Регистрация кандидатов пройдет до 8 февраля, на следующий день после регистрации кандидаты в президенты смогут начать агитационную кампанию.

Если 31 марта ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур выборов, который пройдет 21 апреля. В таком случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

Кандидат в президенты должен быть гражданином Украины, достигшим 35-летнего возраста, владеющим государственным языком и проживающим в Украине в течение 10 лет до дня выборов.