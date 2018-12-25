Закир Гасанов на линии фронта Фото
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, находящиеся в прифронтовой зоне по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, проверили боевую готовность бронетехники, размещенной в прифронтовой зоне, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
Ознакомившись с условием в воинской части, министр обороны осмотрел военную технику, проверил готовность расчетов и поставил соответствующие задачи по боевому применению бронетехники.