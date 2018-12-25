Мотогонки на Бакинском Олимпийском стадионе? Новая идея
С 2020 года в Баку могут начать проведение соревнования по спидвею – одному из видов мотоциклетного спорта.
Международная мотоциклетная федерация (FIM) рассматривает Азербайджан в качестве места одного из этапов Гран-при. Благодаря Баку FIM хочет удлинить сезон, который, по мнению многих специалистов, слишком короткий. Спортивные мероприятия проходят в течение полугода, и это самая большая проблема мирового спидвея.
В FIM ходят разговоры о том, что было бы идеально начать Гран-при в марте (как и раньше в Новой Зеландии), а закончить цикл в ноябре (как сейчас в Австралии). В реальности же турнир стартует в Варшаве лишь в мае, так как ранняя организация Гран-при в Европе - это большой риск, учитывая непредсказуемые погодные условия.
В середине года появилась информация о том, что организатором одного из этапов Гран-при станет Казахстан. Представители FIM сначала подтвердили слухи, но позже опровергли их. Из кулуарных переговоров организации стало известно, что не только Казахстан рассматривался комиссией, но и Азербайджан.
«Жаль, что Азербайджан - это белое пятно на карте спидвея, – цитирует «Октябрьский спидвей» известного специалиста Николая Кокина, который помнит те времена, когда в Баку был развит спидвей. - Самым большим козырем Баку была погода. На трек можно было выезжать уже в начале марта, я даже помню сезон, когда мы делали это в феврале. Ездили туда на сборы, чтобы потренироваться и подготовиться к сезону. Там были также организованы спарринговые соревнования.
Этап Гран-при в Азербайджане? Без проблем можно было бы организовать там один из первых раундов уже в марте или апреле. Но вопрос в том, есть ли там трек? Наверное, нет. Но в стране достаточно состоятельных бизнесменов, которые могли бы инвестировать средства в спидвей».
Цикл Гран-при 2019 года начнется в Варшаве, а закончится в Австралии, хотя точное место проведения пока неизвестно. Но руководство FIM заверяет на 100 процентов, что этап в южном полушарии все же состоится. Видимо, предполагаемая сенсация в календаре Гран-при переносится на 2020 год. Будет ли это Азербайджан?
Тему подхватили и польские СМИ, которые пишут, что этап Гран-при в Азербайджане может пройти на Бакинском Олимпийском стадионе. Поляки напоминают, что во времена СССР в Азербайджане была команда «Хазри», а Андрей Королев и ряд других гонщиков родом из Баку.
Отметим, что главное отличие спидвея от кольцевых мотогонок и мотокросса состоит в трассе, представляющей собой овал длиной от 260 метров до 400 метров (стандартная беговая дорожка стадиона) обычно с гаревым ровным покрытием. Однако популярен и зимний вариант спидвея - по ледяному покрытию. Менее распространены гонки по земляному и травяному трекам, а также мотогонки на длинном треке.