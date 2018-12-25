Международная мотоциклетная федерация (FIM) рассматривает Азербайджан в качестве места одного из этапов Гран-при. Благодаря Баку FIM хочет удлинить сезон, который, по мнению многих специалистов, слишком короткий. Спортивные мероприятия проходят в течение полугода, и это самая большая проблема мирового спидвея.

В FIM ходят разговоры о том, что было бы идеально начать Гран-при в марте (как и раньше в Новой Зеландии), а закончить цикл в ноябре (как сейчас в Австралии). В реальности же турнир стартует в Варшаве лишь в мае, так как ранняя организация Гран-при в Европе - это большой риск, учитывая непредсказуемые погодные условия.

В середине года появилась информация о том, что организатором одного из этапов Гран-при станет Казахстан. Представители FIM сначала подтвердили слухи, но позже опровергли их. Из кулуарных переговоров организации стало известно, что не только Казахстан рассматривался комиссией, но и Азербайджан.

«Жаль, что Азербайджан - это белое пятно на карте спидвея, – цитирует «Октябрьский спидвей» известного специалиста Николая Кокина, который помнит те времена, когда в Баку был развит спидвей. - Самым большим козырем Баку была погода. На трек можно было выезжать уже в начале марта, я даже помню сезон, когда мы делали это в феврале. Ездили туда на сборы, чтобы потренироваться и подготовиться к сезону. Там были также организованы спарринговые соревнования.

Этап Гран-при в Азербайджане? Без проблем можно было бы организовать там один из первых раундов уже в марте или апреле. Но вопрос в том, есть ли там трек? Наверное, нет. Но в стране достаточно состоятельных бизнесменов, которые могли бы инвестировать средства в спидвей».