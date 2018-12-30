Эльман Рустамов верен слову: манат пока стабилен. А потом?

Отдел экономики 11:59

В течение уходящего года главный банкир страны Эльман Рустамов неоднократно утверждал, что национальная валюта Азербайджана - манат - останется стабильной. Как минимум до конца этого года. До конца года остаются считанные часы, и манат… стабилен. На курс его не смогли за долгие месяцы повлиять ни скачкообразно меняющаяся глобальная геополитическая ситуация, ни не отстающая от нее волотильность нефтяных котировок – два основных фактора, которыми обычно страшат нашу валюту эксперты. Доллар не смог одолеть манат, установившееся с начала года соотношение (курс) 1,7 явное тому доказательство.

Случайно ли сбылись утверждения главного банкира, или это все-таки результат обдуманных расчетов и действий? Чтобы ответить на эти вопросы, еще раз обратимся к его заявлениям. Эльман Рустамов, в частности, утверждал: в 2018 году в результате принятых мер обеспечена макроэкономическая стабильность, до конца года эта положительная и позитивная тенденция будет удержана, в том числе и курс маната. Значит, случайным это никак не назовешь. Кстати, о проводимой работе Рустамов сообщал при каждой встрече с журналистами, которых в этом году было намного больше, чем обычно. А ход таких встреч подробно освещался в СМИ, поэтому возвращаться к этой теме нет смысла. Но вот что нас все же беспокоит. Сколько бы главный банкир страны ни делал заявлений, сколько бы эту тему ни освещали СМИ, слухи о возможной девальвации маната и последующем росте цен среди населения не иссякали. И потерявшие свою остроту после двухмесячного роста нефтяных цен на мировом рынке в последнее время они вновь стали звучать как уже решенный вопрос. Мол, нефть катится вниз, и манат уже не спасти. Вначале говорили, что это произойдет еще до конца года, а когда время стало прижимать экспертов-массовиков, то сроки переметнулись на начало наступающего года. А может, они правы?

Вновь вернемся к вопросу обеспечения макроэкономической стабильности, который является одним из основных вопросов любого правительства, в том числе и азербайджанского. Макроэкономическая стабильность после недолгого кризиса в стране вновь достигнута, и все тренды 2018 года дают основание для прогнозирования продолжения макроэкономической стабильности и позитивности в будущем году. Основанием для прогнозирования положительных и позитивных тенденций в будущем и последующих годах является формирование макроэкономических рамок, продолжение роста экономики, снижение инфляции ниже уровня прогноза, сохранение приемлемых цен на нефть на мировом рынке, а также рост экспортного потенциала страны. Как видно, у Рустамова есть все основания говорить о стабильности курса маната и экономики в целом. Инфляция стабилизировалась на однозначном уровне, экономический рост продолжился, а стратегические валютные резервы страны с каждым месяцем продолжают расти. Не случайно ведь учетная ставка была снижена Центробанком в четыре этапа с 15 до 9,75%, верхние и нижние пределы процентного коридора снижены с 10-18% до 7,75-11,75%. Кроме того, в оборот были запущены 200-манатные купюры. Кто же пойдет на такие шаги без уверенности в завтрашнем дне? Значит, нет основаниий говорить и о возможной девальвации маната или высокой инфляции. Тем более что работа в этом направлении будет продолжена и в новом году. Так, во всяком случае, утверждает сам Центробанк.

Политика процентных ставок будет проводиться в зависимости от целевого показателя инфляции, говорится в заявлении Центробанка об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019 год и в среднесрочный период. Решение о параметрах процентного коридора будет приниматься с учетом макроэкономических процессов в стране, циклической динамики показателей, последних прогнозов и изменений баланса рисков. И, обратите внимание, денежно-кредитная политика может быть ужесточена в случае активизации инфляционных рисков. В то же время будут продолжены меры, направленные на стабилизацию инфляционных ожиданий субъектов экономики. Денежно-кредитная политика в 2019 году и в среднесрочном периоде будет направлена на формирование устойчивой социально-экономической среды на основе низкой и стабильной инфляции, что ускорит дальнейший экономический рост. В целом же денежная политика Центробанка в 2019 году будет направлена на удержание среднегодовой инфляции на уровне 4% (плюс-минус 2%). Если отметить, что по итогам 2018 года среднегодовая инфляция в стране составит 2,3%, то действительно можно говорить о стабильности. Да, уровень инфляции ниже 4% достаточно низкий, чтобы не беспокоиться о существенном росте цен. Кроме того, планируется предпринимать меры с целью стабилизации ожидания экономических субъектов по уровню инфляции. А низкая инфляция, это стоит особо подчеркнуть, важна и для поддержания стабильности курса национальной валюты, что, в свою очередь, потребует баланса между спросом и предложением на валютном рынке. Спрос на валюту будет формироваться исходя из импорта, сальдо счета капитала, объема внешнего долга и его обслуживания, а также от международной конъюнктуры.