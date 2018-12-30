Украина поставила на вооружение Израиля мобильную станцию радиотехнической разведки «Кольчуга-М», сообщает сайт defence-blog.com со ссылкой на публикацию ImportGenius.

Станция «Кольчуга-М» может использоваться израильскими ВВС во время учений. Ее дальность составляет до 800 км, может одновременно сопровождать до 200 целей.

«Кольчуга-М» была принята на вооружение армии Украины в 2001 году. Станции «Кольчуга» разной модификации есть на вооружении армий Вьетнама, Грузии, Туркмении, Азербайджана, Эфиопии и Китая.

В свою очередь, интернет-ресурс Avia.pro пишет, что при помощи украинской станции радиотехнической разведки Израиль сможет контролировать перемещения иранских баллистических ракет по территории Сирии, а также отслеживать перемещения мобильных комплексов сирийских ПВО С-300 «Фаворит», которые в настоящий момент представляют наибольшую опасность для израильских ВВС.

Издание отмечает, что украинская станция радиотехнической разведки «Кольчуга-М» значительно превосходит даже американские системы «AWACS», поскольку дальность обнаружения воздушных целей у неё составляет 800 километров, в то время как «AWACS» ограничивается дальностью наблюдения в 600 километров.