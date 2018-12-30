Пашинян: Цена на российский газ для Армении повысится, но...

"Вчера я дважды разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Темой обсуждения была цена поставляемого в Армению газа. Можно сказать, что, по сути, мы пришли к решению, как минимум на обозримое будущее", - сказал Пашинян.

Стоимость российского газа для Армении на границе возрастет, однако это не отразится на потребителях, сказал исполняющий обязаности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира в Facebook, пишет Спутник Армения.

По его словам, есть две цепи в поставках газа в Армению. Первая – это российская компания "Газпром", поставляющая газ компании "Газпром Армения". Вторая цепь – это поставка газа потребителям со стороны "Газпром Армения".

Пашинян отметил, что "Газпром" и "Газпром-Армения" должны пересмотреть цену, будет определенный рост. "Но за счет внутренних регулировок для армянских потребителей изменения цены на газ не произойдет", - сказал Пашинян.

"Я рад, что на данном этапе мы смогли прийти к такому решению", - отметил и.о. армянского премьера, подчеркнув, что с Путиным обсуждался только вопрос цены на газ и ее формирования.

До 31 декабря 2018 года Армения получала от России газ на границе по 150 долларов за тысячу кубометров, однако до потребителя он доходит по цене вдвое выше.